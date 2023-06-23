Gloria Jeans выплатила по 1 млн рублей сотрудникам за 10-летний стаж работы

Выплаты получили 2 527 человек, пишет Forbes

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники Gloria Jeans, проработавшие более 10 лет, получили от владельца компании и бывшего участника списка Forbes Владимира Мельникова выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает журнал Forbes в пятницу со ссылкой на два письма Мельникова. Их подлинность также подтвердил представитель Gloria Jeans.

В первом письме, датированном 19 июня, Мельников написал, что 2 527 человек (почти 17% сотрудников) проработали в Gloria Jeans более 10 лет. В нем он поблагодарил тех, кто "несмотря ни на что, столько лет своей жизни подарил компании". "Это дорогой подарок. Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах - везде, где есть Gloria Jeans. И я хочу сказать искреннее "спасибо" каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов", - говорится в письме. Он добавил, что выплату получат все такие сотрудники, вне зависимости от того, в каких странах, юрлицах и подразделениях они работают.

В письме от 21 июня владелец компании отметил, что многие из сотрудников "получили на этой неделе крупные денежные выплаты". Он подчеркнул, что это "не премия и не подарок", и речь "не идет о справедливости или мотивации". Он назвал выплату долгом перед людьми, которые "подарили "Глории" 10 и более лет своей жизни".

"Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми", - пояснил Мельников в письме.

Gloria Jeans - крупнейший модный ретейлер в России. На 31 декабря 2022 года у компании было 675 магазинов более чем в 300 городах, собственные фабрики в России, центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товары бренда представлены на крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.