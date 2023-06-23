"Мосгаз" обеспечит энергией индустриальный парк "Руднево"

Компания осуществляет строительство 2,5 км газопровода высокого давления

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк "Руднево" в Москве подключат к газовым сетям к осени 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В Москве в этом году открылся индустриальный парк "Руднево", который стал шестой площадкой особой экономической зоны столицы "Технополис Москва". Для подключения к газовым сетям планируемых к строительству на его территории недвижимости, предприятий строительной, авиационной, полиграфической и электронной промышленности АО "Мосгаз" осуществляет строительство 2,5 км газопровода высокого давления", - значится в сообщении.

Там уточняется, что исходя из условий местного ландшафта, "Мосгаз" подбирает метод прокладки газопровода с минимальным воздействием на окружающую среду и уже существующие инфраструктурные объекты. Преимущественно строительство новой газовой трубы диаметрами 160, 225 и 315 мм ведется закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения, но на некоторых участках все же пришлось выкопать традиционные траншеи для открытой прокладки.

"Прокладка нового полиэтиленового газопровода будет завершена уже к осени текущего года. Столичные газовики работают оперативно, в ходе выполнения поставленных задач используют материалы исключительно отечественного производства, применяют новейшие технологии. На новом трубопроводе будут установлены запорные устройства, в том числе с автоматизированной системой дистанционного управления", - отметил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, чьи слова приводит пресс-служба.