Российский рынок акций открылся снижением основных показателей

Индекс Мосбиржи снизился на 0,92%, а индекс РТС - на 0,82%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в пятницу демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные биржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,92% - до 2 790,04 пункта, индекс РТС - на 0,82%, до 1 047,51 пункта.

По данным торговой площадки на 10:18 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение и опускался до 2 791,48 пункта (-0,86%), индекс РТС находился на уровне 1 048,4 пункта (-0,73%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,24%, до 83,84 рублей, евро - на 0,91%, до 91,34 рублей, юань терял 0,45%, до 11,597 рублей.