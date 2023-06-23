Энергоблок № 4 Калининской АЭС под Тверью остановят для проведения ремонта

Работы начнутся с 24 июня

ТВЕРЬ, 23 июня. /ТАСС/. Энергоблок № 4 Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Удомле Тверской области, остановят с 24 июня для проведения планового среднего ремонта с модернизацией оборудования. Об этом сообщила пресс-служба станции.

"24 июня 2023 года энергоблок № 4 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового среднего ремонта, который завершится во второй половине июля. За это время будет выполнен профилактический ремонт насосного оборудования, турбины, турбогенератора и реакторной установки с последующей перегрузкой топлива", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также планируется провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 3,5 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузку отработавшего ядерного топлива.

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, кроме типового перечня операций на энергоблоке проведут 13 модернизационных работ для повышения безопасности и надежности работы оборудования. В частности, планируется модернизировать системы, связанные с охлаждением статора генератора и акустическим контролем течей, обновить алгоритмы автоматизированных систем управления и безопасности. "Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и "Атомэнергоремонта". В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке будет задействовано порядка 2 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.