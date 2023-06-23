В Москве реорганизуют две неэффективно используемые территории и участок бывшей промзоны

Объем вложений в реализацию проектов превысит 14 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Столица назначила городского оператора, который проведет комплексное развитие участка бывшей промзоны "Серп и Молот", а также двух неэффективно используемых территорий в Лефортове и Зюзине. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Комплексным развитием участка бывшей промзоны "Серп и Молот", а также неэффективно используемых территорий на 2-й улице Синичкина, владение 4 и Азовской, владение 39 займется Московский фонд реновации. Объем вложений в реализацию двух этих проектов превысит 14 млрд рублей. В результате редевелопмента участков общей площадью 4,97 га появится почти 580 новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономического комплекса правительства столицы.

Реорганизуемая территория в Зюзине площадью 0,43 га расположена вблизи пересечения Азовской и Старобалаклавской улиц по адресу: Азовская улица, владение 39. В рамках комплексного развития в здесь появится свыше 17 тыс. кв. м жилья по программе реновации.

Участки в Лефортове общей площадью 4,54 га, подлежащие комплексному развитию, находятся в пешей доступности от станций метро "Лефортово" и "Римская". В настоящее время здесь находятся склады и устаревшие здания. По проекту КРТ здесь планируется построить более 74 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также общественно-деловые объекты.

"На части бывшей промзоны "Серп и Молот" и неэффективно используемой территории на 2-й улице Синичкина, владение 4, в Лефортове, помимо жилья, появятся общественно-деловые объекты, включая детский сад на 100 воспитанников, школу на 200 учеников, поликлинику на 320 посещений, а также детскую поликлинику, гостиницу, офисы, магазины, отделения банков, рестораны и кафе общей площадью 40,5 тыс. кв. м. Строительством этих объектов займется городская организация АНО "Развитие социальной инфраструктуры", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.