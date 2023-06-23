PPF Group оценила свои потери из-за ухода с российского рынка в сотни миллионов евро

При этом, по данным генерального директора Иржи Шмейца, чистая прибыль группы составила €140 млн

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. PPF Group - международная инвестиционно-финансовая группа, основанная в 1991 году чешским бизнесменом Петром Келлнером, потеряла сотни миллионов евро из-за ухода с российского рынка после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам ее генеральный директор Иржи Шмейц, комментируя итоги деятельности PPF Group в 2022 году.

"Не будь [финансовых] потерь, связанных с уходом [группы] из России, которые были в сумме сотен миллионов евро, то мы бы получили большую прибыль, чем перед [началом] периода [пандемии] ковида", - сказал он.

Тем не менее он выразил удовлетворение финансовыми итогами деятельности группы за прошлый год. Чистая прибыль PPF Group составила €140 млн. "Результаты [за прошедший год] демонстрируют силу и стойкость группы. Мы, к счастью, [реализовывали] хорошо диверсифицированные [проекты]. Это нас оберегло [в условиях возникшей] сложной геополитической ситуации", - сказал Шмейц.

Гендир PPF Group полагает, что уход группы с российского рынка, несмотря на ухудшение прошлогодних результатов ее финансовой деятельности, был верным решением, принятым из-за действий РФ на Украине.

По итогам 2022 года прибыль PPF Group сократилась на 49% по сравнению с 2021 годом. Объем активов, которыми она владеет, снизился в годовом исчислении на 5,5%. Они оцениваются на общую сумму в €39,9 млрд.