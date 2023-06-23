Крыша офисного центра в Даниловском районе в Москве будет состоять из солнечных батарей

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что сгенерированная электроэнергия будет использоваться для освещения мест общего пользования, что позволит экономить на эксплуатационных расходах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Солнечные батареи смонтируют на крыше офисного центра в Даниловском районе, они будут генерировать "зеленую" энергию для нужд здания. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Солнечные батареи займут половину крыши здания. Сгенерированная ими электроэнергия будет использоваться для освещения мест общего пользования, что позволит экономить на эксплуатационных расходах", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По информации застройщика, сейчас строители приступили к кровельным работам: устройству гидроизоляции, оштукатуриванию инженерных шахт. Ранее были завершены монолитные работы в западном корпусе (С1) и основной секции (С3) Восточного корпуса офисного центра.

"Помимо установки солнечных батарей, в рамках создания энергоэффективной системы в здании офисного центра Taller девелопер Coldy смонтирует "умную" инженерию, в том числе адаптивная система климат-контроля, которая будет менять интенсивность воздухообмена на основе количества людей в помещении", - добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Офисы и каскадный сад

Бизнес-пространство Taller состоит из двух корпусов - восточного и западного. Между собой они связаны стилобатом, где будет расположена зона лобби и объекты инфраструктур: кафе, рестораны, магазины и различные предприятия из сферы услуг. На цокольном этаже предусмотрен паркинг. Общая площадь офисного пространства составит более 36 тыс. кв. м, ретейл займет около 3,3 тыс. кв. м.

Как отметила руководитель Москомстройинвеста, в рамках проекта предусмотрено масштабное благоустройство площадью 7 тыс. кв. м в виде каскадного сада, где в теплое время года резиденты и посетители офисного центра смогут отдохнуть или поработать на свежем воздухе.

"В данном проекте девелопер планирует создать несколько тысяч новых рабочих мест. <…> Новое бизнес-пространство возводится в Павелецком бизнес-кластере, в удобной транспортной доступности и должно быть востребованным среди горожан", - сказала Пятова.

Председатель Москомстройинвеста также добавила, что продажи помещений в проекте реализуются по 214-ФЗ с заключением ДДУ и применением эскроу-счетов.

Завершить строительство бизнес-центра Taller девелопер планирует во втором квартале 2024 года.