Польша заявила о работе над 12-м пакетом санкций в отношении России

Согласованный ранее 11-й пакет рестрикций учитывает выдвинутые Варшавой постулаты, отметил представитель польского МИД

ТАСС, 23 июня. Польские власти уже начали работать над 12-м пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщил в пятницу Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

"Независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций нужно на постоянной основе оказывать все большее давление на Россию, поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций", - приводит его слова агентство.

По словам Вавжика, Польша и ряд соседних стран "играют ведущую роль, если говорить о предложениях по новым пакетам санкций против России". Касаясь 12-го пакета, представитель польского МИД назвал четыре важные для Польши момента.

"Есть вопрос запрета импорта алмазов", - указал он, подчеркнув, что надеется переломить сопротивление стран Бенилюкса. Также Польша настаивает на включении в санкции атомной отрасли, введении дополнительных положений по разного рода комплектующим и норм, препятствующих обходу компаниями санкций. Четвертый элемент - санкции в отношении Белоруссии. "Постепенно разница между Белоруссией и Россией стирается, поэтому эти страны должны быть охвачены одинаковыми санкциями", - утверждает Вавжик.

Согласованный ранее 11-й пакет санкций ЕС против России, как указал представитель польского МИД, учитывает выдвинутые Польшей постулаты. В частности, там содержатся очередные ограничения по вхождению российских судов в европейские порты, въезду российских прицепов в ЕС, запрет экспорта в третьи страны ряда товаров.

"Для нас также важно было до конца закрыть вопрос так называемых нефтяных санкций путем исключения возможности транспортировки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", - отметил Вавжик, признав, что вопрос поставок нефти по трубопроводам был одним из сложнейших во время обсуждения санкционного пакета, так как такие страны, как Чехия и Венгрия, практически зависят от российской нефти и имеют мало возможностей для диверсификации.