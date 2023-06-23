WSJ: бой Маска и Цукерберга подчеркнет конфликт их деловых интересов

Газет The Wall Street Journal подчеркивает, что закулисная вражда предпринимателей длится годами

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Возможный бой между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом станет выражением растущего конфликта деловых интересов двух бизнесменов, который усугубился после покупки Маском компании Twitter. К такому выводу в пятницу пришла газета The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, даже если два магната никогда не сойдутся на ринге, последняя стычка между ними, а также дискуссия о том, решатся ли они действительно выйти на бой, демонстрируют растущее соперничество между предпринимателями. При этом отмечается, что невозможно предсказать, станет ли битва Meta (признана в РФ экстремистской) против Twitter в один ряд с культовыми противостояниями брендов прошлого века, такими как Ford против Chevrolet или Pepsi против Coca-Cola.

The Wall Street Journal подчеркивает, что закулисная вражда Маска и Цукерберга длится годами. В частной обстановке они якобы неоднократно жаловались друг на друга, утверждают близкие к бизнесменам источники. Маск, который долгое время испытывал финансовую нужду, злился на Цукерберга, заработавшего большое состояние на программном обеспечении, в то время как ему приходилось "корпеть над электромобилями и ракетами". Цукерберг, в свою очередь, завидовал публичному признанию Маска как новатора.

Предприниматели расходятся во взглядах на многие актуальные темы, в том числе - на искусственный интеллект. Глава Meta заявлял, что воспринимает ИИ оптимистично и не понимает скептиков, прогнозирующих связанные с ним апокалиптические сценарии. Маск парировал твитом о том, что понимание Цукербергом этой темы очень ограничено.

Ранее в четверг Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в поединке без правил. Он вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

О намерении Meta запустить приложение - аналог Twitter The Wall Street Journal сообщила 8 июня. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter" на общем собрании сотрудников корпорации.