23 июня, 07:52,
обновлено 23 июня, 08:24

Акционеры "Башнефти" одобрили выплату дивидендов за 2022 год в 199,89 рублей на акцию

Часть чистой прибыли в размере 72,57 млрд рублей решили оставить нераспределенной

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Собрание акционеров "Башнефти" одобрило решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в 199,89 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

На выплату дивидендов будет направлено 35,507 млрд рублей, в том числе по обыкновенным акциям - 29,553 млрд руб., по "префам" - 5,954 млрд рублей. Часть чистой прибыли в размере 72,57 млрд рублей решено оставить нераспределенной.

Право на получение дивидендов будет определено по состоянию на 7 июля. 

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