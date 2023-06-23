Акции компании Whoosh росли почти на 4%

По данным на 10:20 мск, они дорожали до 240,66 рублей за штуку

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Акции компании Whoosh на Московской бирже в пятницу росли почти на 4%, однако позже перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. Котировки прибавляли в цене на фоне выхода предварительных операционных результатов деятельности компании за первое полугодие 2023 года.

По данным на 10:20 мск, акции Whoosh дорожали на 3,91% до 240,66 рублей за акцию. К 10:40 акции перешли к снижению и торговались на уровне 227,78 рублей (-2,33%) за акцию.

Из опубликованных предварительных операционных результатах Whoosh за первое полугодие 2023 года следует, что количество поездок в кикшеринговом сервисе с 1 января по 21 июня 2023 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее выросло на 106%, до 35,8 млн.