ФССП устранила все выявленные Счетной палатой нарушения за 2022 год

Были установлены 26 фактов нарушений и недостатков на 6,6 млрд рублей.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов устранила все нарушения за 2022 год, выявленные Счетной палатой в ее отношении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

"Основные нарушения были связаны с ведением бюджетного учета и отчетности, они устранены в ходе проверки", - сообщили в Счетной палате.

В ходе контрольного мероприятия были установлены 26 фактов нарушений и недостатков на общую сумму 6,6 млрд рублей. Помимо нарушений, связанных с ведением бюджетного учета и отчетности, отмечены отдельные нарушения в сфере закупок, в том числе несоблюдение порядка заключения контрактов и определение размера штрафов.