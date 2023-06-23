Минтруд в ближайшее время намерен представить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года

Как отметил глава ведомства Антон Котяков, по поручению президента с 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минтруд России подготовил поправки по увеличению МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, они были разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина. В ближайшее время их представят на общественное обсуждение, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

"По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствии с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение", - сказал он.

Котяков отметил, что, с учетом будущего повышения, МРОТ за 3 года (с 2022 по 2024 год) возрастет более чем в полтора раза - на 66,5%.

Уточняется, что на 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года - 13 890 рублей, на 1 января 2023 года - 16242 рубля, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.