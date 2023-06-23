ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

При этом происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по "Дружбе"

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ полностью запретил поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, при этом сырье из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

"Временное исключение, предоставленное Германии и Польше для поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", прекратит своей действие. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", - отмечается в сообщении.

Северная ветка "Дружбы", идущая в направлении Польши и Германии, сейчас не используется этими странами для поставок российской нефти. По ней идет транзит сырья из Казахстана на германскую и польскую территорию.