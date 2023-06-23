23 июня, 08:10,
обновлено 23 июня, 08:20

Авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов отметил, что все договора сохраняют силу

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Международный авиасалон МАКС может быть перенесен на 2024 год, но все договоры на участие сохранят свою силу. Об этом заявил ТАСС в пятницу директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя", - сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

В новость была внесена правка (11:47 мск) - передается с исправлением в связи с уточнением цитаты спикером, правильно - может быть перенесен. 

Теги:
Международный авиационно-космический салонРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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