Авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов отметил, что все договора сохраняют силу

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Международный авиасалон МАКС может быть перенесен на 2024 год, но все договоры на участие сохранят свою силу. Об этом заявил ТАСС в пятницу директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя", - сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

В новость была внесена правка (11:47 мск) - передается с исправлением в связи с уточнением цитаты спикером, правильно - может быть перенесен.