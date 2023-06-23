Росавиация продлила ресурс самолета Ан-148-100 с 10 до 30 лет

В ведомстве добавили, что результаты выполненных сертификационных работ позволяют продолжать полеты самолетам Ан-148-100, которые эксплуатируются в нескольких авиакомпаниях гражданской авиации России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росавиация выдала ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" (ПАО "Ил") дополнительный сертификат типа в части увеличения срока службы с 10 до 30 лет самолету Ан-148-100 и его модификациям, сообщается в пресс-релизе.

"В связи с односторонним отказом держателя сертификата типа - "АНТК им. О. К. Антонова" (Украина) - от своих обязательств в качестве разработчика в отношении вышеуказанных воздушных судов, работы по подтверждению возможности увеличения сроков службы самолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, оперативно выполнены ПАО "Ил" как разработчиком модификации", - говорится в сообщении Росавиации.

ПАО "Ил" обладает глубокими компетенциями в качестве разработчика авиационной техники. Работы по продлению ресурса самолету Ан-148-100 проведены в строгом соответствии с воздушным законодательством и международной практикой совместно с Росавиацией и Авиарегистром России в интересах российских эксплуатантов.

Кроме того, в рамках дополнительных сертификационных работ совместно с филиалом ПАО "Ил" - ВАСО выполнена оценка технического состояния самолета Ан-148-100 в соответствии с программой контроля старения, а также осуществлен анализ ранее проведенных "АНТК им.О. К. Антонова" работ.

Результаты выполненных сертификационных работ позволяют продолжать полеты самолетам Ан-148-100, которые эксплуатируются в нескольких авиакомпаниях гражданской авиации России, добавили в Росавиации.