23 июня, 08:22,
обновлено 23 июня, 08:40

Росавиация продлила ресурс самолета Ан-148-100 с 10 до 30 лет

Донат Сорокин/ ТАСС
Транспортный самолет Ан-148-100
© Донат Сорокин/ ТАСС

В ведомстве добавили, что результаты выполненных сертификационных работ позволяют продолжать полеты самолетам Ан-148-100, которые эксплуатируются в нескольких авиакомпаниях гражданской авиации России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росавиация выдала ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" (ПАО "Ил") дополнительный сертификат типа в части увеличения срока службы с 10 до 30 лет самолету Ан-148-100 и его модификациям, сообщается в пресс-релизе.

"В связи с односторонним отказом держателя сертификата типа - "АНТК им. О. К. Антонова" (Украина) - от своих обязательств в качестве разработчика в отношении вышеуказанных воздушных судов, работы по подтверждению возможности увеличения сроков службы самолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, оперативно выполнены ПАО "Ил" как разработчиком модификации", - говорится в сообщении Росавиации.

ПАО "Ил" обладает глубокими компетенциями в качестве разработчика авиационной техники. Работы по продлению ресурса самолету Ан-148-100 проведены в строгом соответствии с воздушным законодательством и международной практикой совместно с Росавиацией и Авиарегистром России в интересах российских эксплуатантов.

Кроме того, в рамках дополнительных сертификационных работ совместно с филиалом ПАО "Ил" - ВАСО выполнена оценка технического состояния самолета Ан-148-100 в соответствии с программой контроля старения, а также осуществлен анализ ранее проведенных "АНТК им.О. К. Антонова" работ.

Результаты выполненных сертификационных работ позволяют продолжать полеты самолетам Ан-148-100, которые эксплуатируются в нескольких авиакомпаниях гражданской авиации России, добавили в Росавиации. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация