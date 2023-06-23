В Приморье создадут производство сжиженного природного газа

Предприятие будет располагаться в Уссурийском городском округе

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Производство сжиженного природного газа создадут в Приморском крае. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-губернатор - председатель правительства региона Вера Щербина и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Правительство Приморья и ООО "Газпром СПГ технологии" заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили первый вице-губернатор - председатель правительства края Вера Щербина и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе. Стороны договорились об объединении усилий и координации совместных действий для развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) на территории Приморского края, в том числе при реализации проекта строительства комплекса по производству СПГ в Уссурийском городском округе", - говорится в сообщении.

Щербина разъяснила, что инвестор заходит со своими компетенциями и ресурсами. Предприятие будет производить три тонны сжиженного газа в час. Топливо может использоваться, в том числе для заправки автомобилей и для энергообеспечения жилой застройки.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступал информационным партнером мероприятия.