Голикова заявила, что производственная занятость в РФ сократилась в 2022 году до 28,9%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Доля производственной занятости в России сократилась в 2022 году до 28,9%, тогда как в в 2007 году она составляла 34,4%, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Производственная занятость <...> сократилась с 34,4% в 2007 году <...> до 28,9 в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли с производственной занятости, которая нам так сейчас необходима", - сказала она на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".