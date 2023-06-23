На Ямале выплаты на газификацию с 1 июля увеличат до 250-300 тыс. рублей

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что увеличат сумму до 300 тыс. рублей для для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участников специальной военной операции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Соцвыплаты на газификацию в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 1 июля увеличат со 100 тыс. рублей до 250 тыс. для всех получателей и до 300 тыс. рублей для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году проанализировали ситуацию, рассмотрели обращения граждан и увидели, что оборудование значительно подорожало, - привели в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова. - Принял решение увеличить выплату до 250 тыс. рублей для всех участников и до 300 тыс. для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участников специальной военной операции".

Для получения выплаты дополнительных обращений не потребуется, жители региона получат ее автоматически.

"Также с 1 июля исключается условие о наличии регистрации заявителя в доме, в отношении которого выдается соцвыплата. Достаточно иметь данное жилье в собственности", - цитируется в сообщении директор департамента социальной защиты населения региона Оксана Медынская.

Сейчас право на выплату имеют 11 льготных категорий граждан. Подать заявление на единовременную поддержку можно в течение года с даты подписания акта о техническом присоединении оборудования. За полтора года действия меры ей воспользовались 47 жителей региона.

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков. Газ до участка подводится за счет средств Единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.