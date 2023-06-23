Рынок акций России немного ускорил снижения на фоне новых санкций ЕС

К 11:15 мск курс доллара снижался до 83,77 рублей, евро - до 91,12 рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов в пятницу снижается на фоне утверждения ЕС 11 пакета санкций против РФ. Рубль укрепляется к основным валютам.

Так, на открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,92% - до 2 790,04 пункта, индекс РТС - на 0,82%, до 1 047,51 пункта. По данным на 11:15 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,36%, до 2 777,51 пункта, долларовый индекс РТС находится на уровне 1 044,45 пункта (-1,11%).

К 11:15 мск курс доллара снижался на 0,34%, 83,77 рублей, евро - на 1,15%, до 91,12 рублей В то же время юань находился на отметке в 11,6 рублей (-0,43%).