В Польше провели обыски в 222 фирмах, импортирующих украинское зерно

По информации польского Минфина, причиной проведения следственных действий стала вероятность того, что импортированное зерно "могло быть использовано для потребления или в качестве корма скоту"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обыски в 222 компаниях, занимающихся импортом украинского зерна, прошли в Польше в связи с подозрениями в махинациях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте министерства финансов республики.

Причиной проведения следственных действий стала вероятность того, что "импортированное зерно должно было предназначаться для технического или промышленного использования, но могло быть использовано для потребления или в качестве корма скоту", указывает Минфин.

По его информации, в обысках принимали участие свыше 800 сотрудников Национальной фискальной администрации (KAS) и региональной прокуратуры города Жешув. В офисах фирм были изъяты финансовая документация, деловая переписка и различные носители информации, а на складах - свыше 1 тыс. тонн зерна.

Данные KAS свидетельствуют, что в 2022 и 2023 годах в Польшу с Украины было поставлено около 103 тыс. тонн зерна, которое было задекларировано как промышленное или техническое. При этом KAS подозревает, что уже в Польше часть этих объемов была продана как продовольственное или кормовое зерно.