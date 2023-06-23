Экспертный совет "Единой России" одобрил изъятие участков под укладку трамвайных путей

По словам депутата от Краснодарского края Эдуарда Кузнецова, на следующей неделе документ будет внесен в Госдуму

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экспертный совет фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности одобрил законопроект, который вносит в Земельный кодекс поправки, разрешающие изымать для государственных и муниципальных нужд земельные участки под строительство трамвайных линий. Об этом ТАСС сообщил один из авторов законопроекта - депутат от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.

По его словам, на следующей неделе документ будет внесен в Госдуму.

Проект документа предлагает включить электротранспорт, в частности, трамвайные линии, в перечень объектов, строительство или реконструкция которых может стать основанием для изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Сейчас Земельный кодекс предусматривает возможность изъятия земель для строительства автомобильных дорог, но не для прокладки трамвайных линий. По словам Кузнецова, законопроект, разработанный по инициативе администрации Краснодарского края, коснется трамвайных линий, а также трамвайной контактной и кабельной сети.

"Доработанная редакция законопроекта концептуально направлена на решение реальных проблем развития транспортной инфраструктуры местного значения, в частности, устранение проблемы отвода муниципальных земель для целей развития транспортной инфраструктуры, для чего действующее законодательство не предоставляет органам местного самоуправления достаточных полномочий", - говорится в заключении группы по анализу проектов в области транспортного и дорожного строительства, представленном Экспертному совету по законотворческой деятельности фракции.

Ранее Минтранс РФ поддержал проект закона.