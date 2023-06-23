Голикова призвала обеспечить 61% занятость молодежи в первый год после окончания учебы

Вице-премьер отметила, что в России наблюдается проблема с молодежной занятостью, но за последние два года ситуация стала меняться в лучшую сторону

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Занятость молодых людей в первый год после окончания учебных заведений должна составлять 61% для достижения потребности в трудовых ресурсах для отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она пояснила, что согласно предварительному прогнозу правительства, для этих целей до 2030 года для данных отраслей требуется 1 млн работников.

"Поскольку молодые люди не всегда после среднего специального учебного заведения или высшего приходят на работу, на которую они учились, а нам, чтобы обеспечить этот 1 млн человек в течение пяти лет, нужно на минимальном уровне обеспечить занятость этих молодых людей в первый год после окончания 61%", - сказала она на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Голикова отметила, что в России наблюдается проблема с молодежной занятостью, но за последние два года ситуация стала меняться в лучшую сторону.