Внешнеторговый оборот в сфере услуг на Хайнане за январь - май вырос на 43,38%

Самыми большими темпами росла торговля услугами в грузоперевозках, коммерции и страховании

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Общий внешнеторговый оборот в сфере услуг в южной провинции Хайнань в Китае за первые пять месяцев 2023 года составил 17,8 млрд юаней ($2,5 млрд), что на 43,38% превысило показатель аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао".

За этот период экспорт услуг в провинции вырос на 28,19% в годовом выражении и достиг 7,81 млрд юаней ($1,1 млрд). Импорт составил 10 млрд юаней ($1,4 млрд) - рост на 57,87%. За май объем внешней торговли в сфере услуг увеличился на 45,02% в годовом выражении и достиг 4,24 млрд юаней ($597 млн).

Самыми большими темпами росла торговля услугами в таких сферах, как грузоперевозки, коммерция и страхование. За январь - май торговля услугами в сфере грузоперевозок увеличилась на 70,74%, до 6,69 млрд юаней ($942 млн). В сфере коммерции показатель достиг 5,39 млрд юаней ($759 млн) - рост на 11,45%.

Быстрыми темпами восстанавливается и сфера услуг в международном туризме. Объем торговли такими услугами за первые пять месяцев года вырос на 38,2%, составив 1,46 млрд юаней ($205 млн). Наращивание авиаперелетов привело также к росту более чем в два раза услуг по ремонту и обслуживанию самолетов. За январь - май показатель составил 1,4 млрд юаней ($197 млн).

На следующем этапе власти провинции продолжат изучать возможности дальнейшего реформирования в сфере торговли услугами, создавать благоприятную деловую среду, активно содействовать созданию новых точек роста в ключевых областях, прежде всего в цифровой торговле.