ВТБ зафиксировал рост мошеннической активности более чем в полтора раза с начала года

По данным банка, в общей сложности злоумышленники совершили более 3,2 млн таких атак

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 3,2 млн мошеннических атак было свершено за январь - май 2023 года на клиентов банка ВТБ - это в 1,6 раза больше показателей того же периода годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"По данным ВТБ, в январе - мае этого года специалистам банка удалось спасти от мошеннических действий более 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Средний размер суммы спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей. В общей сложности было совершено более 3,2 млн мошеннических атак - в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указали в пресс-службе.

При этом пик активности злоумышленников в 2023 году пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тыс. попыток обмана. По данным ВТБ, с апреля наблюдается тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также объема похищенных средств и пострадавших клиентов. Так, в мае на розничных клиентов банка было совершено 600 тыс. атак.

"Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам ВТБ именно через мессенджеры. Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли - в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53% в общем объеме атак, при этом доля мессенджеров, соответственно, снизилась", - добавили в ВТБ.

При этом в части фишинга с начала этого года ВТБ выявил и заблокировал почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, "мимикрирующих" под бренд банка. Это на треть больше, чем в 2022 году.

"Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств", - предостерегли в ВТБ.