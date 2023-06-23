Посол Ирана заявил о подвижках в совместной с РФ работе над ж/д участком Решт - Астара

Казем Джалали отметил, что обе страны "в этом вопросе проявили свою серьезность"

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 23 июня. /ТАСС/. Москва и Тегеран продвигаются вперед в работе над железнодорожным участком Решт - Астара, обе страны проявили серьезность в этом вопросе. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме.

"Соглашение было подписано в присутствии двух президентов, и сейчас министерства транспорта наших двух государств занимаются как раз подготовкой для того, чтобы перевести соглашение в практическую, исполнительную плоскость. Мы думаем, что обе страны в этом вопросе проявили свою серьезность, и продвигаемся вперед. Каких-то особых проблем на этом пути нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как идет работа над участком Решт - Астара.

17 мая 2023 года представители двух стран - министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш подписали соглашение о совместном создании этого участка. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Протяженность линии Решт - Астара составит 162 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, что позволит повысить экономическую эффективность западного маршрута.

Международный алтайский форум проходит в республике Алтай во второй раз. В этом году он получил статус постоянно действующего. Площадкой для проведения форума стал агропарк "Амза". На мероприятии представители Госдумы и госкомиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии обсудят роль Алтая в евразийской интеграции.