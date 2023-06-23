Акселератор "Газпром нефти" Industrix объявил о поиске стартапов на уровне идей

К участию приглашаются разработчики со всей России, в том числе студенты и аспиранты российских вузов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Акселератор "Газпром нефти" Industrix впервые начал отбор технологических стартапов на стадии идеи. До этого к участию в программе допускались проекты с наличием прототипа предлагаемого решения, сообщает компания.

"К участию в акселераторе приглашаются разработчики со всей России, в том числе студенты и аспиранты российских вузов. Уже сегодня эксперты "Газпром нефти" проводят встречи с молодыми специалистами из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Новосибирска, Тюмени, Казани и Уфы. Авторы самых перспективных идей получат экспертную поддержку от специалистов компании, а также смогут ознакомиться с передовым опытом технологических предпринимателей", - отметили в компании.

Те стартапы, которые пройдут отбор, смогут доработать свои инициативы до уровня продукта, а также получат возможность вывести их на рынок и тиражировать в промышленности.

"Запуск акселератора для студенческих проектов и университетских команд - последовательный шаг к расширению нашего технологического портфеля. Итоги первого потока Industrix показали: чем раньше бизнес начинает взаимодействовать с разработчиками, тем выше шансы на эффективную конвертацию идей в технологии, а научных разработок - в прикладные проекты", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Industrix - это акселерационная программа "Газпром нефти" в области разведки и добычи. Она создана для развития технологических стартапов и инновационных решений в сфере ТЭК, индустрии 4.0 и капитального строительства. Участники программы получают экспертную поддержку, доступ к объектам "Газпром нефти" для тестирования технологий, возможность претендовать на инвестиции от ведущих венчурных фондов или интеграцию в бизнес компании.