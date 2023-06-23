Лавров: РФ выступает за перераспределение денежных ресурсов в пользу новых центров роста

Глава российского МИД отметил, что в ближайшей перспективе будет решен вопрос о включении Африканского союза в Группу двадцати

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия выступает за перераспределение глобальных денежно-кредитных ресурсов в пользу новых центров экономического роста, включая страны Африканского континента. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании делового совета при МИД РФ.

"Обеспечение экономической и финансовой независимости остается одним из ключевых факторов развития Африки и ее продовольственной обеспеченности. Россия занимает принципиальную позицию в поддержку необходимости реформирования мировой финансовой архитектуры и повышения роли в ней новых центров экономического роста. Выступаем за перераспределение в их пользу глобальных денежно-кредитных ресурсов, уделяем особое внимание потребностям африканских государств", - сказал министр.

Кроме того, Лавров отметил, что в ближайшей перспективе будет решен вопрос о включении Африканского союза в Группу двадцати. "Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления", - добавил он.

Как подчеркнул глава МИД, в плане практического сотрудничества Африка занимает место одного из быстро растущих экспортных рынков для российских товаров и производителей. "Значительная часть мероприятий, которые планируется на июль этого года в рамках второго саммита Россия - Африка, будет посвящена упомянутым мною вопросам, и рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений", - резюмировал Лавров.