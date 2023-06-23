23 июня, 10:14

"Дочка" "Сбера" создала сервис по прогнозированию спроса для производителей и ретейлеров

Точное прогнозирование может существенно снизить издержки на хранение и списание испорченных товаров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский разработчик IT-решений для бизнеса "Сбер бизнес софт" разработал сервис по прогнозированию спроса для ретейлеров и производителей на основе искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сервис по прогнозированию спроса - один из продуктов IT-компании "Сбер бизнес софт". Основная цель применения искусственного интеллекта для прогнозирования - уменьшение ошибок в несколько раз. Сервис актуален не только для производителей, но и для ретейлеров", - отметили в компании.

Таким образом, точное прогнозирование может существенно снизить издержки на хранение и списание испорченных товаров, а также грамотно рассчитать объемы необходимого сырья, упаковки и других средств производства. 

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