"Дочка" "Сбера" создала сервис по прогнозированию спроса для производителей и ретейлеров

Точное прогнозирование может существенно снизить издержки на хранение и списание испорченных товаров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский разработчик IT-решений для бизнеса "Сбер бизнес софт" разработал сервис по прогнозированию спроса для ретейлеров и производителей на основе искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сервис по прогнозированию спроса - один из продуктов IT-компании "Сбер бизнес софт". Основная цель применения искусственного интеллекта для прогнозирования - уменьшение ошибок в несколько раз. Сервис актуален не только для производителей, но и для ретейлеров", - отметили в компании.

Таким образом, точное прогнозирование может существенно снизить издержки на хранение и списание испорченных товаров, а также грамотно рассчитать объемы необходимого сырья, упаковки и других средств производства.