Новый цех лифтостроительного завода в Москве закончат к ноябрю 2023 года

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию на предприятии создадут 85 рабочих мест

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство нового цеха завода по выпуску лифтового оборудования "МЭЛ" в районе Гольяново на востоке Москвы завершится к ноябрю 2023 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра столицы.

"На востоке столицы наполовину завершено строительство нового цеха лифтостроительного завода. Объект возводится в районе Гольяново в рамках масштабного инвестиционного проекта. <...> Строительство идет с опережением графика - к ноябрю 2023 года проект будет закончен. Планируется, что к концу года компания получит заключение о соответствии на здание. Возведение нового цеха поспособствует увеличению объемов выпускаемой продукции в 1,5 раза - до 4 тыс. лифтов в год", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, строительство цеха началось в феврале текущего года. Специалисты уже закончили сборку металлокаркаса и земляные работы. Также на финишном этапе находится установка перекрытий и крыши, идет подключение цеха к внешним энергоносителям.

"Предприятие расширяет производственные помещения в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город передал компании земельный участок площадью 0,7 га в районе Гольяново. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию здесь будет создано 85 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Овчинского.

Отмечается, что в 2022 году в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса власти Москвы начали выделять участки для реализации масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке аренды 1 рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы продукции.