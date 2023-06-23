Ростех открыл Центр конструкторских разработок в области двигателестроения в Самаре

В новом комплексе открыто 500 рабочих мест для инженеров-конструкторов и работников технических служб

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Самаре новый Центр конструкторских разработок и научных исследований, в который инвестировано более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"В строительство комплекса площадью более 10 тыс. кв. м инвестировано свыше 1,5 млрд рублей. Оснащенное передовой техникой и современной IT-инфраструктурой ОКБ займется разработкой перспективных силовых установок для авиации, космоса и энергетики", - говорится в сообщении госкорпорации.

В новом комплексе открыто 500 рабочих мест для инженеров-конструкторов и работников технических служб. В здании расположился двухуровневый конференц-зал с системой защищенной ВКС для проведения обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами. Специальный учебный класс также создан для студентов проекта "Крылья Ростеха".

"Его (центра - прим. ТАСС) оснащение позволит разрабатывать новые газотурбинные двигатели полностью в виртуальной среде с применением "цифровых двойников" и существенно сократить сроки создания - до 4-5 лет. "ОДК-Кузнецов" имеет мощную инженерную школу, высококлассных специалистов, которые благодаря этому центру смогут реализовать весь свой потенциал и обеспечить страну авиационными, космическими и энергетическими силовыми установками", - сказал первый заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков.

Гендиректор ОДК Вадим Бадеха отметил, что в целом в модернизацию мощностей "ОДК-Кузнецов" вложено свыше 40 млрд рублей, открыты 12 новых объектов. Руководитель сообщил, что открытый центр позволит не только сократить время разработки новых изделий, но и привлечь молодых специалистов.