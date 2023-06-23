"Россети" установят инновационное оборудование на трех подстанциях в Сибири

По данным компании, внедряемые трансформаторы потенциально позволят повысить надежность работы энергообъектов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Энергетики филиала "Россети" - МЭС Урала введут в опытно-промышленную эксплуатацию инновационные оптические измерительные трансформаторы на трех магистральных центрах питания Западной Сибири. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В настоящее время энергетики приступили к установке оптических трансформаторов тока и напряжения российского производства на подстанции 220 кВ "Надым" в Ямало-Ненецком автономном округе, которая участвует в выдаче мощности Уренгойской и Новоуренгойской ГРЭС. Ранее аналогичные устройства были внедрены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на подстанциях 500 кВ "Сомкинская" и "Трачуковская", задействованных в электроснабжении нефтегазовых предприятий. Оборудование вводится в опытно-промышленную эксплуатацию.

В сообщении уточняется, что внедряемые трансформаторы потенциально позволят повысить надежность работы энергообъектов. В отличие от электромагнитных приборов оптические измерительные трансформаторы дают возможность получать данные сразу в цифровом виде. Кроме того, оптические трансформаторы потенциально более надежные, взрыво- и пожаробезопасны, а также весят в 5-10 раз меньше традиционных аналогов.

Аналогичное оборудование находится в опытно-промышленной эксплуатации в переключательном центре 500 кВ "Тобол" в Тюменской области, который обеспечивает электроэнергией комбинат "Запсибнефтехим", и на подстанции 220 кВ "Борская" в Нижегородской области. Применение новых технологий дает возможность повысить точность измерений параметров сети и снизить объем профилактического обслуживания оборудования за счет удаленного мониторинга, отмечают "Россети".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.