Вторая в Польше солнечная электростанция начала работать в тестовом режиме

Как сообщили в компании Equinor, таким образом мощность вырабатываемой в республике энергии удвоилась примерно до 120 МВт

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вторая в Польше солнечная электростанция, построенная норвежской государственной нефтяной компанией Equinor в селе Загожице, приступила к работе в тестовом режиме. Такая информация появилась в пятницу на сайте Equinor.

"Сегодня мы открываем нашу вторую солнечную электростанцию в Загожице, тем самым удваивая мощность вырабатываемой в Польше энергии примерно до 120 МВт", - сообщила компания.

По этим данным, комплекс в Загожице включает в себя 111 тыс. солнечных панелей, занимающих около 55 га. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 61 ГВт·ч, что эквивалентно потреблению электроэнергии 31 тыс. польских домохозяйств, и проработает не менее 30 лет. За поставку электроэнергии на польский рынок и рекламу ответственной назначена дочерняя компания-трейдер Danske Commodities.

"Еще одна [электростанция] будет введена в эксплуатацию в городе Липно в 2024 году", - сообщил о планах Equinor ее представитель Олав Колбейнствейт. "Мы также рассматриваем другие возможности по созданию источников возобновляемой энергии: использование береговых электростанций и аккумуляторных батарей", - добавил он.

В 2021 году Equinor приобрела польскую компанию Wento, производящую возобновляемую энергию, и ее проекты по использованию солнечной энергии мощностью 1,6 ГВт. Первая солнечная электростанция в Польше была построена в селе Стемпень.