Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для "Балтики"

До момента завершения сделки пивоваренная компания продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании "Балтика", до завершения сделки она продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе "Балтики".

"После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России, 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов… До момента завершения сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что далее сделка подлежит одобрению регулирующими органами Российской Федерации.

В апреле 2022 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщала, что Carlsberg Group собирается продать пивоваренную компанию "Балтика" подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes.

Об уходе и намерении реализовать местные активы из-за российской военной операции на Украине Carlsberg Group объявила 28 марта прошлого года. Компания управляет восьмью заводами, которые выпускают 55 брендов пива, включая "Арсенальное", Zatecky Gus, "Балтику" и другие.