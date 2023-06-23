Акции Positive Technologies на Мосбирже снижались более чем на 2%

К 14:23 мск акции торговались на уровне 1 980,2 рубля за бумагу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Акции российской группы компаний по кибербезопасности Positive Technologies на Московской бирже снижались более чем на 2% после введения ЕС санкций против группы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:03 мск, акции Positive Technologies опускались до 1 953,8 рубля за бумагу (-2,3%). К 14:23 мск акции замедлили снижение и торговались на уровне 1 980,2 рубля за бумагу (-0,98%).

Positive Technologies была внесена в черный список физических и юридических лиц в рамках 11-го пакета санкций ЕС против РФ. Санкционный перечень опубликован 23 июня в "Официальном журнале ЕС".