Туроператоры не ожидают изменения цен на путевки в Турцию из-за падения курса лиры

Это связано с тем, что расчеты отельеры номинируют в евро, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Рекордное падение курса турецкой лиры по отношению к доллару США и евро в ближайшей перспективе не повлияет на стоимость путевок в Турцию для россиян. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"С точки зрения девальвации лиры, которую мы наблюдаем в последние годы в Турции, никакого влияния на текущий момент на туристическое ценообразование она на этом направлении не окажет. Связано это с тем, что свои расчеты отельеры номинируют в евро, тем самым это защищает их от внутренних колебаний курсов валют", - сказал он.

С другой стороны, в долгосрочной перспективе падение курса лиры по отношению к иностранным валютам может сказаться на себестоимости, отметил эксперт. "Все зависит от динамики инфляции, которую Турция старается победить: если она продолжит расти, то и себестоимость туров вырастет. Если бы сейчас цены номинировались в лирах, то и отдых мог бы даже подешеветь, но этого пока не происходит", - объяснил Мурадян.

Турецкая лира продолжает рекордное падение по отношению к доллару США и евро, которое началось накануне после решения Центробанка страны повысить впервые с марта 2021 года ключевую ставку. Как свидетельствуют данные торгов, лира обесценилась до исторического минимума, достигнув отметки в 25,11 лиры за $1. Евро торгуется на отметке 27,46 лиры.