Посевная опережает темпы 2022 года на 8%

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн тонн

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Посевная в 2023 году идет с опережением темпов 2022 года более, чем на 8%. Это следует из материалов Росстата.

"Сельское хозяйство закончило 2022 год с рекордным урожаем. Посевная 2023 года тоже идет с опережением темпов прошлого года более, чем на 8% (данные на 1 июня 2023 года)", - отмечается в материалах статистической службы.

В середине апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. По его словам, это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки зарубежным партнерам в необходимых заявленных объемах.