Великобритания сообщила о готовности задержать суда, принадлежащие Дмитрию Пумпянскому

Лондон распространил действие транспортных санкций в отношении российского бизнесмена

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании распространили действие транспортных санкций в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке на сайте британского правительства.

В документе отмечается, что новые ограничительные меры в отношении Пумпянского, который ранее входил в совет директоров ТМК и был основным акционером компании, а также его жены Галины предполагают возможность задержания судов и самолетов, "принадлежащих им, контролируемых ими, зафрахтованных ими или эксплуатируемых ими". Кроме того, Пумпянскому и его жене может быть отказано в разрешении на регистрацию судов и самолетов в национальном реестре, а любые действующие регистрации могут быть отменены. Также запрещается оказание технической помощи принадлежащих им воздушным и морским судам.

В марте 2022 года администрация порта Гибралтара арестовала яхту Axioma, предположительно, принадлежавшую Пумпянскому, после того как правительство Соединенного Королевства объявило о введении санкций в отношении бизнесмена, которые представляли из себя запрет на въезд в Великобританию и заморозку его активов в стране в случае их обнаружения. Яхта ориентировочной стоимостью $77 млн была задержана по требованию американского банка JPMorgan, который утверждал, что компания Пумпянского Pyrene Investments должна банку $20 млн.

В сентябре прошлого года стало известно, что власти Гибралтара продали яхту Axioma за $37,5 млн. Вырученные от продажи средства планировалось направить на выплату компенсаций кредиторам Пумпянского. Всего власти Гибралтара получили более 60 заявок на участие в аукционе по яхте. Имя покупателя судна, которое ходило под флагом Мальты, тогда не называлось. В мае Минфин США исключил из санкционного списка Axioma.

Весной прошлого года вследствие спецоперации РФ на Украине в Великобритании был принят закон, позволяющий задерживать любые российские суда и самолеты. После этого правительство королевства временно арестовало несколько частных самолетов и яхт, которые могут принадлежать гражданам РФ.