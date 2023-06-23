В Белгородской области поврежденные обстрелами предприятия получили около 570 млн рублей

Большая часть денег поступила из федерального бюджета

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Предприятия Шебекинского и Грайворонского городских округов Белгородской области, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили около 570 млн рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил в пятницу на брифинге заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский.

"Общий объем средств у нас был 703 млн рублей. В настоящий момент времени остаток составляет 134 млн [рублей]. Значит, порядка 570 млн рублей мы выплатили в части компенсации ущерба предприятиям. Это на 99% средства федерального бюджета, 1% - это средства регионального бюджета", - сказал Гладский.

Он добавил, что каждое предприятие сопровождается на протяжении всего цикла получения любых мер поддержки. "Первая мера поддержки - это предоставление кредитных каникул. Пакет необходимых документов мы предельно упростили, он представляет из себя два документа - это акт муниципалитета по факту нанесенного ущерба и постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела", - пояснил заместитель губернатора.

Поврежденные предприятия, как отметил Гладский, также могут претендовать на микрофинансирование в размере до 3 млн рублей на три года под ставку 1% годовых. Еще одной мерой поддержки, по словам Гладского, является компенсация ущерба, причиненного имуществу предприятия.

В свою очередь, руководитель УФНС России по Белгородской области Наталия Попова добавила, что получившие повреждение предприятия могут претендовать на перенос сроков уплаты всех налогов, за исключением НДС и НДФЛ. "Данная мера распространяется на те сроки уплаты, которые приходятся после 21 февраля 2023 года. После того как этот срок предоставления отсрочки истечет, то есть через 12 месяцев, предусмотрено равномерное погашение тех объемов налогов", - отметила Попова, добавив, что поврежденным предприятиям отсрочили налоги на общую сумму 13,5 млн рублей.