ОДК начал работу над отечественным двигателем ПД-8В для линейки вертолетов Ми-26

Генеральный директор ОДК Вадим Бадеха заявил, что у двигателя будут преимущества перед аналогами

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к работе над двигателем ПД-8 для вертолетов линейки Ми-26. Об этом сообщил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха во время открытия нового Центра конструкторских разработок и научных исследований ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"ОДК-Кузнецов стал головным разработчиком нового, самого большого двигателя для отечественных тяжелых вертолетов на базе газогенератора ПД-8. Работа над ПД-8В - инициатива Объединенной двигателестроительной корпорации, его создание будет вестись в тесной кооперации наших предприятий. <…> Новый двигатель ПД-8В будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26", - сказал Бадеха.

Руководитель ОДК отметил, что у двигателя будут преимущества перед аналогами. Так, в нем будет применяться цифровая система автоматического управления, мощность силовой установки будет выше на 15%, также она будет иметь лучшую топливную эффективность. В ОКБ "ОДК-Кузнецов" сформировали проектную команду, которая начала работу.