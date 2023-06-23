23 июня, 12:33

Минэкономразвития готовит новые меры поддержки для производителей ДНР

Глава ведомства Максим Решетников совершил рабочую поездку в Донецк и Мариуполь

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ готовит новые меры поддержки для производителей ДНР, говорится в сообщении министерства по итогам поездки министра экономического развития Максима Решетникова в Донецк и Мариуполь.

" <…> Министр провел встречи с представителями малого и среднего бизнеса, который работает в новых регионах РФ, посетил производства, а также проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в Донецкой народной республике, - отмечается в сообщении. - Глава Минэкономразвития совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил предприятие, которое специализируется на производстве горно-шахтного оборудования. Современный станочный парк и высококвалифицированный персонал даже в текущих сложных условиях позволяют выпускать продукцию высокого качества в оптимальные для потребителя сроки, выполнять задачи импортозамещения. Решетников сообщил, что министерство совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР". 

Теги:
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПушилин, Денис Владимирович
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