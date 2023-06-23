США изучат предложение Франции о введении налога на морские перевозки

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, его страна хочет заручиться поддержкой мирового сообщества для введения глобального налога на выбросы парниковых газов в судоходной отрасли

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. США считают конструктивным предложение Франции о введении международного налога на морские перевозки, чтобы направить эти средства на борьбу с бедностью и изменением климата, и будут изучать возможности его внедрения. Об этом заявила в пятницу министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту.

"Это, конечно же, конструктивное предложение, и мы солидарны с видением президента [Франции Эмманюэля] Макрона касательно логики, что все должны работать сообща. США изучат этот вопрос, - сказала она. - Мы хотим, чтобы были найдены значительные дополнительные средства для ответа на вызов изменения климата, для борьбы с бедностью. Мы, конечно же, открыты инновационным подходам и рассчитываем, что определенные игроки сядут за стол переговоров".

На пресс-конференции Макрон заявил, что Франция хочет заручиться поддержкой мирового сообщества для введения глобального налога на выбросы парниковых газов в судоходной отрасли. Он подчеркнул, что Париж не будет вводить его в одиночку, если США, КНР и другие страны, в которых зарегистрированы крупные перевозчики, не пожелают присоединиться к инициативе. "Думаю, что июльская встреча в Международной морской организации ООН станет решающей в данном вопросе", - заключил он.

Ранее о планах Франции сообщала газета Financial Times со ссылкой на представителя французского МИД, который заявил, что инициативу поддерживают несколько стран. Размер подобного сбора пока не установлен. Согласно публикации, на данный момент одним из наиболее реальных называют проект Соломоновых и Маршалловых Островов, согласно которому компании должны выплачивать по $100 за каждую тонну газов. Среди противников введения пошлины - несколько государств - членов организации, располагающих крупной судоходной отраслью, в том числе Аргентина, Саудовская Аравия и Китай.

Судоходные перевозки имеют жизненно важное значение для мирового рынка - на них приходится до 90% мировой торговли, отмечает Financial Times. По утверждению сторонников введения сбора, недостаточное регулирование приводит к сверхвысоким выбросам судами парниковых газов.