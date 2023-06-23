Париж положительно относится к проекту международного налога на морской транспорт

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что "переговоры на этот счет должны пройти в Международной морской организации"

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Франция выступает за введение международного налога на морской транспорт при поддержке ведущих стран. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту.

"Мы позитивно относимся к предложению об установлении международного налога на морской транспорт", - сказал Макрон.

Он отметил, что сейчас этот сектор не облагается налогом, "но нет никаких причин отказываться от его налогообложения".

По его словам, "переговоры на этот счет должны пройти в Международной морской организации (ИМО), и Франция будет придерживаться этой позиции".

Необходимо, чтобы инициатива была поддержана ведущими странами. "Если Китай, США и ключевые европейские государства, имеющие крупные предприятия в этой сфере, не поддержат эту идею, то тогда этот налог не будет иметь эффекта, - заметил французский лидер. - Я надеюсь, что июльская сессия ИМО сыграет свою роль в этом вопросе".

Саммит по новому глобальному финансовому пакту завершился в Париже 23 июня. Задачей встречи было согласование позиций по реформе мировой финансовой системы и разработка перспективных предложений для обсуждения на других форумах. В дискуссии приняли участие делегаты из 130 стран. Представители России на саммит не были приглашены.