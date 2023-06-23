Санья на Хайнане выдаст компаниям премии на $2,39 млн за расширение деятельности

Вознаграждение получат 87 коммерческих организаций, которые удовлетворяют официальным требованиям

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Администрация города Санья (южное побережье острова Хайнань) предоставит премии на 17,2 млн юаней ($2,39 млн по текущему курсу) местным компаниям за увеличение масштаба их деятельности. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, вознаграждение получат 87 коммерческих организаций, которые удовлетворяют официальным требованиям. Оценка эффективности их деятельности осуществляется на основе регламента, выпущенного управлением промышленности и информатизации города.

Как уточняется, премии получат компании, которые с 2022 года увеличили масштабы деятельности и официально вошли в список крупных организаций (прибыль превышает 20 млн юаней, или примерно $3 млн в год). Размер вознаграждения составляет 100 тыс. юаней ($13,9 тыс.) для промышленных предприятий и 200 тыс. юаней ($27,8 тыс.) - для всех прочих, за исключением сферы недвижимости.

Эти средства должны быть использованы компаниями для стимулирования развития, в коммерческих и производственных целях. В случае нарушения этого правила награжденные предприятия обязаны вернуть деньги. Кроме того, они на три года лишатся права подавать заявки на получение правительственных премий. Неправомерные действия, касающиеся финансового контроля, также могут негативно отразиться на кредитном рейтинге организаций.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйства. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.