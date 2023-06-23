Клайпедский порт Литвы уступил по грузообороту на востоке Балтики лишь российским портам

За пять месяцев 2023 года перевалка в Клайпеде уменьшилась до 13,7 млн тонн

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы уступает по объемам перевалки грузов на восточном побережье Балтики лишь трем российским портам. Об этом в пятницу сообщила дирекция литовского порта.

"Клайпедский порт сохраняет за собой, несмотря на спад объемов обработки грузов, лидирующие позиции в странах Балтии и на восточном побережье уступает лишь трем российским конкурентам", - говорится в сообщении.

За пять месяцев текущего года перевалка в Клайпеде уменьшилась на 11% до 13,7 млн тонн. Нефтяной терминал в Бутинге, входящий в структуру порта, за это время перегрузил 3,784 млн тонн нефти, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По объемам перевалки Клайпедский порт, по данным дирекции, уступает лишь российским портам в Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

Клайпедский порт является самым северным незамерзающим портом на Балтике. В 1986 году в Клайпеде была построена паромная переправа до германского Мукрана (Засниц). На этой линии начали курсировать самые большие на то время в мире паромы по перевозке железнодорожных грузовых вагонов. Совокупная длина причалов составляет 25 км.