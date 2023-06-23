Базовый уровень доходности рублевых вкладов в июле составит 8,514%

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,01%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в июле 2023 года на уровне 8,514% годовых против 8,516% в июне. Об этом говорится в материалах регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 7,57%, от 91 до 180 дней - 7,649%, от 181 дня до года - 8,316%, по вкладам на срок свыше года - 9,571%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,01%, на срок до 90 дней - 0,011%, от 91 до 180 дней - 0,374%, от 181 дня до года - 1,505%, по вкладам на срок свыше года - 1,502%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования также составит 0,01%, на срок до 90 дней - 0,012%, от 91 до 180 дней - 0,556%, от 181 дня до года - 0,01%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 0,658%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.