Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов заявил о заинтересованности со стороны филиппинского бизнеса

БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Россия может стать крупным поставщиком аграрной продукции на Филиппины ввиду проявляемого интереса со стороны местных компаний. Об этом в пятницу заявил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов по итогам завершившейся в Маниле деловой миссии российских экспортеров продукции АПК.

"Россия может стать крупным поставщиком аграрной продукции на филиппинский рынок и готова предложить широкий спектр сельскохозяйственных товаров и продуктов питания высокого качества. Мы увидели неподдельный интерес со стороны филиппинского бизнеса и уже сейчас можем констатировать высокую продуктивность встреч", - сказал он.

Президент филиппинской компании Destileria Limtuaco & Co Оливия Лимпе-Ау выразила уверенность, что "Россия является одним из лучших производителей аграрных товаров как с точки зрения объемов выпуска, так и качества". "Многие филиппинские компании желают быть партнерами России. Уверена, что организованная Минсельхозом России миссия приведет к заключению новых контрактов между предпринимателями двух стран", - отметила она.

В свою очередь, директор по стратегическим проектам группы "Черкизово" Евгений Наумцев заявил, что крупнейший российский производитель мясной продукции "стремится продолжать и расширять сотрудничество с Филиппинами, куда уже имеется опыт поставок". "В ходе миссии мы увидели высокую заинтересованность в совместном сотрудничестве, а также услышали от филиппинских партнеров, что есть большой запрос на поставки такой продукции, как мясокостная мука и мясо птицы, причем не только в сегменте b2b, но и b2c, в том числе для ресторанов быстрого питания. Поэтому главное сейчас - добиться снятия существующих ограничений, а дальше бизнес-представители двух стран смогут обсудить коммерческие условия и достичь взаимопонимания", - указал он.

Деловая миссия российских компаний - экспортеров продовольствия на Филиппины была организована Минсельхозом России и федеральным центром "Агроэкспорт". Она проходила в Маниле 20-22 июня, в ней приняли участие 15 ведущих российских компаний-производителей АПК. Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. За три дня было проведено более 200 встреч и переговоров между российскими и филиппинскими компаниями.