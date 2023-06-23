Китайская Geely попала в украинский список "спонсоров войны"

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции заявило, что автопроизводитель продолжает платить налоги в России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" китайского производителя автомобилей Geely, так как она продолжает платить налоги в бюджет России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Geely. Компания продолжает платить налоги в бюджет России", - сказано в заявлении.

В сообщении также отмечается, что представителем китайского производителя в России является компания ООО "Джили-моторс", выручка которой за 2022 года составила $800 млн. По мнению ведомства, компания якобы выплатила в бюджет России налогов на сумму свыше $51,4 млн.

Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan и венгерский банк OTP.

Согласно информации, опубликованной на сайте НАПК, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении лиц, поддерживающих РФ. В ведомстве указывают, что таким образом существует возможность "быстрее синхронизировать санкционные списки и ограничить возможности обхода санкций".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в качестве ответа на петицию поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках. Автор публичного обращения указывал, что большинство иностранных компаний сохранили присутствие в России, они же до сих пор остаются лидерами в своих сегментах на Украине. Он предложил обязать такие компании маркировать товары, импортируемые на Украину, особой меткой.