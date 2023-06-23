Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита нефти через Черное море

По итогам встречи были подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Грузии и Министерством энергетики Казахстана, а также соглашение между компаниями двух стран

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министры Грузии и Казахстана Ираклий Гарибашвили и Алихан Смаилов обсудили перспективы увеличения транзита нефти через грузинские черноморские порты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Стороны обсудили перспективы увеличения [пропускной способности] транспортной инфраструктуры Грузии и транспортировки нефти и нефтепродуктов через порты Черного моря, а также перспективы сотрудничества в сфере транспортировки природных ресурсов Каспийского моря", - говорится в сообщении по итогам переговоров глав правительств двух стран, состоявшихся в Тбилиси.

Также Гарибашвили и Смаилов выразили готовность углубления сотрудничества в осуществлении проекта прокладки оптоволоконного кабеля, соединяющего Европу и Азию.

По итогам встречи правительственных делегаций двух стран были также подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Грузии и Министерством энергетики Казахстана, а также соглашение между компаниями двух стран.