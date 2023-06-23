В Китае появится мультибрендовый магазин под маркой Калининградского янтарного комбината

Глава региона Антон Алиханов считает, что янтарный кластер вместе с комбинатами должен выходить на международные рынки

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 июня. /ТАСС/. Готовые изделия из янтаря, реплика Янтарной комнаты и мультибрендовый магазин появятся в Китае. Об этом сообщил гендиректор Калининградского янтарного комбината Ростеха Михаил Зацепин на AmberForum-2023 в пятницу после подписания соглашения с компанией Poly Gemstone Culture Industry Development Co., Ltd.

"В Китайской Народной Республике на высоком уровне развиты торговые онлайн-площадки. Это возможности для продвижения готовой продукции из янтаря - причем не только в КНР, но и в других странах. Мы готовы производить и поставлять ее в необходимом объеме. Кроме того, наши китайские коллеги предложили открыть мультибрендовый магазин под маркой Калининградского янтарного комбината. Кроме того, обсуждается возможность организации в КНР Янтарной комнаты. Предполагается, что это будет музейное пространство с торговым залом, где могли бы быть представлены изделия высокого художественного уровня, созданные российскими и китайскими художниками и дизайнерами", - сказал он.

Соглашение о намерениях между Калининградским янтарным комбинатом и китайской компанией Poly Gemstone Culture Industry Development Co., Ltd было подписано на пленарном заседании в рамках VI Международного экономического форума янтарной отрасли. Теперь компании совместно будут развивать торговые сети по продаже балтийского янтаря на территории Китайской Народной Республики и сотрудничать в сфере высокотехнологичной обработки.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, янтарный кластер вместе с комбинатами должен выходить на международные рынки.

"С конечной продукцией нужно выходить на внешние рынки, и есть такие возможности. С китайскими производителями конкурировать сложно, но нужно пытаться это делать: открывать представительства, совместные магазины, совместную инфраструктуру коммерческого назначения, чтобы мы концентрировались не на сырье, а на изделиях, выходя с ними на международные рынки", - сказал Алиханов.

О форуме

Форум проходит с 22 по 25 июня. Тематика - "Вселенная янтаря". Участникам рассказывают, как сделать из янтаря модный бренд, найти самые эффективные инструменты продаж на конкурентном рынке, организовать экспорт янтарных изделий и решить проблему кадрового голода в отрасли. Помимо деловой части программы, гостей ждет развлекательная, в рамках которой можно будет "добыть" свой образец янтаря, узнать особенности создания янтарного образа, сыграть в настольную игру "Янтарная империя" и познакомиться с последними коллекциями украшений.